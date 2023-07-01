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Fırat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Serinlemek için Fırat nehrine giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı. Gencin çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar suya atlayarak genci son anda kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fırat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı

GAZİANTEP - Serinlemek için Fırat nehrine giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı.

Serinlemek için Fırat nehrine giren genç kısa süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar suya atlayarak genci son anda kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Niyazi Demir - Yaşam

Fırat Nehri Fırat Yaşam Haberler

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