Fırat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı

Serinlemek için Fırat nehrine giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı. Gencin çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşlar suya atlayarak genci son anda kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.