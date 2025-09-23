Haberler

Fethiye'ye Gelen Kruvaziyer Gemisi 106 Turisti Ağırladı

Liberya bayraklı SH Diana kruvaziyer gemisi, Fethiye Limanı'na yanaşarak 106 turist getirdi. Gemideki yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezip alışveriş yaptı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesine demirleyen Liberya bayraklı kruvaziyer gemisi SH Diana, 106 turist getirdi.

SH Diana kruvaziyer gemisi bugün sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. 125 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki, 12 bin 55 grostonluk Liberya bayraklı kruvaziyer gemisinde büyük bölümü Rus 106 yolcu ve 126 mürettebat bulunduğu bildirildi. Gemide Rus'un yan sıra İngiliz ve Singapurlu turistlerinde bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistlerin bir bölümü çarşıda alışveriş yaparken, bir bölümü de ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. SH Diana'nın bir sonraki durağının ise Alanya Limanı olacağı bildirildi.

Haber - Kamera: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
