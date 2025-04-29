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Fethiye'de Yavru Yaban Domuzu Çarşıya İndi

Fethiye'de Yavru Yaban Domuzu Çarşıya İndi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yavru yaban domuzu yiyecek aramak için çarşıya girdi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yetkililer, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesinin artabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çarşıya inip, bir işyerine giren yaban domuzu yavrusunu görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Fethiye ilçesinde bir yavru yaban domuzu, yiyecek aramak için çarşıya indi. Yavru yaban domuzunun bir iş yerine girmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın tanıklarından Ahmet Akan, "Yavru domuzlar çok sevimli ama bu kadar yakına gelmeleri bizi endişelendiriyor" dedi. Hüseyin Gökçe ise "Sesleri duyunca hemen telefonumun kamerasını açtım ve kayda aldım" diyerek olayı görüntülediğini ifade etti.

Yetkililer, doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesinin artabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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