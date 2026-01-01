Yerleşik Yabancılar, Yardıma Muhtaç Çocuklar ve Sokak Hayvanları İçin Denize Girdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan çoğunluğu İngilizlerden oluşan yerleşik yabancılar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için Çalış Plajı'nda değişik kostümlerle denize girdi.

Fethiye ilçesinde yaşayan çoğunluğu İngilizlerden oluşan yerleşik yabancılar, yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için değişik kostümler giyip, Çalış Plajı'nda bir araya geldi. Yerleşik yabancılar, bağış toplamak için sıcaklığı 19.8 derece ölçülen denize girip yüzdü. Çalış Çocuklara Yardım Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, güzel görüntüler oluşturdu. Derneğin Yardım Komitesi Başkanı Ann Pavier, etkinliğin her yıl yeni yılın ilk günü düzenlendiğini belirterek, çocuklar ve hayvanlar için destek toplamaya devam edeceklerini söyledi.