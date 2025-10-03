Haberler

Fethiye'de Şiddetli Yağış: Turistler Otelde Mahsur Kaldı

Fethiye'de Şiddetli Yağış: Turistler Otelde Mahsur Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak, otelde mahsur kalan turistleri etkilerken, deniz kahverengiye döndü. Su baskınları nedeniyle yollar kapandı ve esnaf su dolu sokakta çalışmak zorunda kaldı.

TURİSTLER OTELDE MAHSUR KALDI, DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu ilçede, ev ve iş yerlerinin yanı sıra seraları ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin giriş katını su bastı. Otelde mahsur kalan turistler, çalışanların yardımı ile güvenli alana taşındı. Bir esnaf ise lastik botla suyla dolan sokakta kürek çekti. Bazı yollar da polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Öte yandan şiddetli yağışın ardından Ölüdeniz'in simgesi haline gelen turkuaz renkli denizi, kahverengiye döndü.

Gülgün AKYOKUŞ-Sedat ÜNAL/FETHİYE(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Sumud filosuna baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması

Sumud filosuna saldırı sonrası bir ilk! Trump'tan çarpıcı Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.