Fethiye'de Şiddetli Yağış: Turistler Otelde Mahsur Kaldı

TURİSTLER OTELDE MAHSUR KALDI, DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu ilçede, ev ve iş yerlerinin yanı sıra seraları ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin giriş katını su bastı. Otelde mahsur kalan turistler, çalışanların yardımı ile güvenli alana taşındı. Bir esnaf ise lastik botla suyla dolan sokakta kürek çekti. Bazı yollar da polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Öte yandan şiddetli yağışın ardından Ölüdeniz'in simgesi haline gelen turkuaz renkli denizi, kahverengiye döndü.

Gülgün AKYOKUŞ-Sedat ÜNAL/FETHİYE(Muğla),