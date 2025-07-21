Fethiye'de Kaybolan Rus Turist 3 Saatte Bulundu

Fethiye'de Kaybolan Rus Turist 3 Saatte Bulundu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil için bulunan Rus turist Dimitri Kobin, ormanda kaybolduktan sonra arama kurtarma ekipleri tarafından 3 saat içinde bulundu. Kobin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MUĞLA'nın Fethiye'de ormanda kaybolan Rus turist Dimitri Kobin, arama kurtarma ekipleri tarafından 3 saatte bulundu.

Tatil amacıyla Fethiye'ye gelen Rus turist Dimitri Kobin, sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki ormana gitti. Ormanda bir süre sonra yolunu kaybeden Kobin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ormanda gerçekleştirdiği 3 saatlik arama çalışması sonucu saat 11.00 itibarıyla Dimitri Kobin'e ulaşıldı. Kobin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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