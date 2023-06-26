Fethiye'de iş yerinde bulunan yılan doğal yaşam alanına salındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinde bulunan yılan doğal yaşam alanına salındı. Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde evcil hayvan satan iş yerinde yılan olduğunu fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bir tavşan kafesine dolanan yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yılan, yerleşim yerinden uzak bir alanda doğal yaşam alanına bırakıldı.