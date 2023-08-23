Fethiye'de 'Gönül Bağı' projesiyle özel eğitim öğrencisine tekerlekli sandalye hediye edildi

Polisin 'Gönül Bağı Projesi' sayesinde yardımlar artıyor

Özel eğitim öğrencisi Yiğit'e tekerlekli sandalye hediye edildi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin başlattığı 'Gönül Bağı' projesi sayesinde yardımlar el birliğiyle büyümeye devam ederken, proje sayesinde özel eğitim öğrencisi Hamza Yiğit'e tekerlekli sandalye hediye edildi.

Fethiye Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, özel eğitim öğrencisine 'Gönül Bağı' projesi çerçevesinde ziyarette bulunmuş ve hediyeler vermişti. Bu projeyi takip eden iş kadını Gülzade Gürel, Fethiye polisine ulaşarak fiziksel engelli Hamza'nın rahatça dolaşabilmesi için tekerlekli sandalye hediye etti. Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleriyle birlikte Gülzade Gürel, Hamza'yı ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti. İş kadını Gülzade Gürel, polis ekiplerinin projesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "İyiliğin sonu yok. Herkes elinden geleni yapabilir. Benim elimden bu geldi. Polislerimizi bu güzel projesinden dolayı kutluyorum" dedi.

Toplum Destekli Büro Amiri Gökhan Kam ise, "İlçe Emniyet Müdürümüzün talimatıyla özel eğitim öğrencilerini ziyaret ediyoruz. Bu çerçevede ziyaretlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.