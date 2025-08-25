Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasına verdiği sözü tuttu

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasına verdiği sözü tuttu
Evinin bahçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek bugün açıklanan YKS sonuçlarına göre Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı. Nehir Zeyrek babasının ölümünün ardından yaptığı paylaşımda "Sana söz verdiğim gibi sınava girip mimar olacağım. Adını her yerde en güzel şekilde yaşatacağım" demişti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in trajik ölümü sonrası kamuoyunun yakından takip ettiği kızı Nehir Zeyrek, Yks'de önemli bir başarıya imza attı.

"İSTEDİĞİN GİBİ SINAVA GİRİP MİMAR OLACAĞIM"

Babasının vefatı sonrası yaptığı paylaşımda "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin" ifadelerini kullanan Nehir Zeyrek babasına verdiği sözü tuttu.

MİMARLIK FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir bugün açıklanan YKS sonuçlarına göre Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasına verdiği sözü tuttu

SINAVA CHP LİDERİ ÖZEL GÖTÜRMÜŞTÜ

Ferdi Zeyrek'in yakın arkadaşı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nehir Zeyrek'e üniversite sınavına girerken eşlik etmiş, sonuçlar açıklanınca, "Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın" demişti.

