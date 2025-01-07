Ferdi Tayfur'un mezarında 'Babam ben geldim' diye ağladı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2024 günü hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, cumartesi günü sevenlerinin akın ettiği cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçının cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Sarıyer'de Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Hayranları cenazeden sonra da Ferdi Tayfur'un kabrine akın etti. Mezarlığa gelenler, sanatçıya duydukları sevgiden bahsederek duygu dolu anlar yaşadı.

Mezara en ilginç ziyaretçi ise gece yarısı geldi. Bir hayranı, Tayfur'un mezarına gidip "Babam ben geldim" diyerek gözyaşı döktü.

O anlar sosyal medyaya damgasını vurdu. Görüntüyü izleyen kullanıcılar, "Sevgi böyle bir şey.... Karşılıksız saf temiz sevgi bu", "Tedavi olun", "Babasına böyle ağlamaz" gibi yorumlarda bulundu.

Fotoğraf: İHA