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Ferdi Tayfur'un mezarında "Babam ben geldim" diye ağladı

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79 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur'un mezarı bir an olsun boş kalmıyor. Binlerce hayranının ziyaret ettiği mezara giden bir Tayfur hayranı "Babam ben geldim" diyerek gözyaşı döktüğü videoyu paylaştı. O anlar, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2024 günü hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, cumartesi günü sevenlerinin akın ettiği cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçının cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Sarıyer'de Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Hayranları cenazeden sonra da Ferdi Tayfur'un kabrine akın etti. Mezarlığa gelenler, sanatçıya duydukları sevgiden bahsederek duygu dolu anlar yaşadı.

Mezara en ilginç ziyaretçi ise gece yarısı geldi. Bir hayranı, Tayfur'un mezarına gidip "Babam ben geldim" diyerek gözyaşı döktü.

Ferdi Tayfur'un mezarında 'Babam ben geldim' diye ağladı

O anlar sosyal medyaya damgasını vurdu. Görüntüyü izleyen kullanıcılar, "Sevgi böyle bir şey.... Karşılıksız saf temiz sevgi bu", "Tedavi olun", "Babasına böyle ağlamaz" gibi yorumlarda bulundu.

Ferdi Tayfur'un mezarında 'Babam ben geldim' diye ağladıFotoğraf: İHA

Ferdi Tayfur'un mezarında
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Sorsan kendi ölmüşlerinin yerini bilmez

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Babasına ağlamaz gibi yorum yapanlar var. Feri Tayfur bizim yaşımızdaki insanların gençlik yıllarına damga vurmuş birisidir. şimdiki yeni yetmelerin bunu anlaması tabiki zor. Eski sevgilerin acıları sevinçleri gerçekçiydi şimdikiler gibi sahte ve samimiyetsiz asla değildi. Biz Ferdiyle anlattık sevgimizi üzüntümüzü acımızı.

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Abi Ferdi Baba hayranlığı anlatılmaz bir duygu oradaki ağlayan ?? adamı çok iyi anlıyorum sosyologlar bile çözemediğimiz bir sevgi ve hayranlık diyor ve ekliyor hiç bir sanatçı da böyle bir hayran kitlesi görmedik diye Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük sanatçıdır Ferdi Baba Kral mekânın cennet olsun.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

kafa yok bu hayranlarında.. ölen ölmüş işte, ne yapalım

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Haber Yorumlarımesut güneş:

Allah akıl fikir versin...

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Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Babaları sağ olanlar onların kıymetini bilin 3 günlük Dünya'nın 2 gününü küs olarak geçirmeyin. Babanız sağken ona sarılın, yoksa yarın toprağına sarılırsınız.

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Yaşarken yapılan iyilikler güzel iz bırakmak örnek olmak böyle bir şey bi çok ünlü iki üç kişi katılımıyla defnedildi ferdi baba cenazesi bittiği halde hala yanlız bırakmadı sevenleri kalıcı bir iz bırakmış sevenlerinde halka

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Kişi kendi babasından başkasına baba dememeli, bizim millet ne kadar meraklı millete ata, baba demeye.

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Haber Yorumlarıemre null:

mezarının başına çelikten sadaka kutusu yapılmali sevenlerinin atacagi para fakire yardim olarak dağıtılmali ferdi baba vakfı ferdi baba camiisi ferdi baba qs evleri gibi bircok hayır kurumu kurulmalı boyle sevgilerden faydanilmali

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

3 milyar mülkü olan babam ben geldim deseydiniz cük otururdu .

Yorum Beğen21
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