Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e kırmızı kart yanıtı: O bizim işimiz

Erdoğan'dan Özel'in kırmızı kartına tek cümlelik yorum
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Fenomen çiftten acı haber! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Seda Özkan ve Nisan Hakan çifti, bebeklerini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Özkan, "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz" dedi.

Seda Özkan ve Nisan Hakan çifti, geçtiğimiz günlerde ikinci bir bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerini heyecanlandırmıştı. Fenomen çift, çok geçmeden acı haberi duyurdu.

Eşi Nisan Hakan Özkan ve kızı Eva ile birlikte eğlenceli paylaşımlar yapan fenomen Seda Özkan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

Takipçilerini bu haberle heyecanlandıran Özkan, saatler sonra kötü haberi de duyurdu.

"BEBEĞİMİZİN KALBİ DURDU"

Özkan, "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz. Bu süreçte ilgilenmemiz gereken bir kızımız var. Birlikte olmak iyi gelecek bizlere" dedi.

Fenomen çiftten acı haber! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti

Çifte çok sayıda destek ve moral yorumu geldi.

Fenomen çiftten acı haber! Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
img

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine büyük zam
img

Araç alımında yeni dönem! Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
img

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Son Dakika Haberleri

TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİNE ZAM! Taksi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul taksi açılış ücreti! Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi? Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu! İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.