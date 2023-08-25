Feke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına, 10 yangın söndürme aracı, 2 uçak, 6 helikopter, 1 traktör, 2 su tankı, 7 ilk müdahale aracı pikap, 120 yangın personeli, 46 yangın mükellefi, 9 jandarma personeli müdahale etti. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
4,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına, 10 yangın söndürme aracı, 2 uçak, 6 helikopter, 1 traktör, 2 su tankı, 7 ilk müdahale aracı pikap, 120 yangın personeli, 46 yangın mükellefi, 9 jandarma personeli müdahale etti.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Yaşam