Fatma Hülür: Hayvanlarım Evlatlarım Gibi

ORDU'nun Gölköy ilçesinde 2 yıl önce eşi hayatını kaybedince oğluyla birlikte çobanlık yapmaya başlayan Fatma Hülür (67), her yıl mayıs ayında koyun, manda ve inekleriyle yaylaya çıkıyor. Artık dönüş hazırlığı yaptıklarını belirten Hülür, "Hayvanlarım benim evlatlarım gibi. Onlara gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Gölköy ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Fatma Hülür, 2 yıl önce eşi Nafız Hülür hayatını kaybedince oğlu Gurbet Hülür (38) ile birlikte çobanlık yapmaya başladı. Her yıl mayıs ayında koyun, manda ve inekleriyle yaylaya çıkan anne ve oğlu, yüksek yaylalara kar yağınca hayvanlarını Bayıralan Mahallesi ile Hülür Yaylası arasındaki Bardakçı Güzdesi Yaylası'na taşıdı. Artık dönüş zamanının geldiğini belirten Fatma Hülür, "Hayvanlarım yanımdayken korku aklıma gelmez. Bu hayvanlar, köpekler varken hiç korkmam. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz, 5 ay kalıp dönüyoruz. İlkbaharda köyden Hülür Yaylası'na gidiyoruz. Dönüşte Bardakçı Güzdesi Yaylası'na uğruyoruz, kış bastırınca da köye geri dönüyoruz. Hayvanlarım benim evlatlarım gibi. Onlara gözüm gibi bakıyorum" dedi.