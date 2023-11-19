Kötü koku üzerine eve giren ekipler, 7 yaşındaki çocuğun cansız bedenini buldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine ekipler harekete geçti. Eve giren ekipler 7 yaşındaki çocuğun cansız bedenini buldu. Çocuğun annesiyle yaşadığı ve bakımsızlıktan öldüğü iddia edildi.

Fatih'te annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evde ölü bulundu. Apartman sakinleri, çocuğun bakımsızlıktan öldüğünü iddia etti.

KOKU ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Şehremini Mahallesi Büyük Saray Meydanı Caddesi'nde yer alan bir binada, apartman sakinleri bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev'in cansız bedeniyle karşılaştı.

ANNE İŞTEN GELİNCE ANLAMAMIŞ

Eve işten gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi. Servet Nabıev'in ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Nabıev'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BAKIMSIZLIK İDDİASI

Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.