Eyüpsultan'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında saçak parsellerdeki binaların bir bölümünde eylül ayında anahtar teslimi yapılacak. İlçede yapı stokunun büyük bir kısmı 1999 yılı öncesine ait olduğu için kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Deniz Köken, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve saçak parsellerdeki 5 site yıkımının tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Nişanca Mahallesi'nde tapu sorunlarının çözülmesinin ardından kentsel dönüşümün yapılacağı ifade edildi.

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 sene önce yıkılıp 9 ay önce temelleri atılan saçak parsellerdeki binaların bir bölümünde eylül ayında anahtar teslimi yapılacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki yapı stokunun yaklaşık üçte ikisinin 1999 yılı öncesine ait olduğu ifade etti.

Köken, ilçedeki 33 bin binadan 20 bininin 1999 depremi öncesine ait olduğunu, 13 bin binanın ise 1999'dan sonra inşa edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"O yüzden ilçede çok işimiz var demektir. Yaklaşık 20 bin binadan 10 bininin planla önünün açılmasının yollarını ayarladık. İslambey'deki arazide Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Alibeyköy'de Garajüstü bölgesinde ise Bakanlıktan aldığımız yetkiyle saçak parsellerde vatandaşın imar konularında önünü açtık. Vatandaşların kendilerinin özel müteahhitlerle anlaşarak başladığı çalışmalarla beraber her taraftan canhıraş bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Riski yapıların yıkılmasıyla ilgili Valilik ve Bakanlığın üzerinde kayıtlı kırmızı noktayla belirlenmiş 450 binanın 13'ü hariç tamamının yıkımı yapıldı."

Kentsel dönüşümde kurumların ortak çalışması gerektiğini kaydeden Köken, İslambey'deki 300'den fazla binanın yıkımında Bakanlık kadar kendi belediyelerinin de kira yardımı verdiğini, böylece yıkımları hızlandırdıklarını anlattı.

"Saçak parsellerde 5 site yıkımı yapıldı"

Köken, belediye olarak epey bir yol katettiklerini ancak yapılacak işin olduğunu anlatarak, "Özellikle saçak parsellerde 5 site yıkımı yapıldı. Şimdi oraya temel atma yapacağız. Yakın zamanda anahtar teslimi olacak sitelerimiz var. Saçak parsellerde 2 sene önce yıkımı yapılıp 8-9 ay önce temelleri atılan binaların bir kısmının eylül ayında anahtar teslimi yapılacak. Bu ayın sonunda da Didem Siteleri'nde 140 konutta anahtar teslimi olacak." ifadelerini kullandı.

Nişanca Mahallesi'nde sorunların çözülüp herkesin tapusunu aldığını dile getiren Köken, mahallenin çözülen imar sorununun ardından kentsel dönüşümün yapılacağını belirtti.

Köken, sadece saçak parsellerin 6 bin 500 konutu ilgilendirdiğini aktararak, "Orayı 10 bin 500 konutla dönüştürebiliyoruz. Kimi denk geliyor. Birazına borçlanman lazım. Birazına ilaveler lazım, takas lazım. Bunlarla ilgili ne lazımsa yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yaşamsal dönüşüm yapıyoruz biz." değerlendirmesini yaptı

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları

İslambey ve Garajüstü'nde 611 bağımsız birimden oluşan alanda kentsel dönüşüm devam ediyor.

Düğmeciler, Havuzbaşı, Nişanca ve saçak parsellerde 8 bin 745 bağımsız biriminin kentsel dönüşümü için planlama odaklı çalışmalar yapıldı.

Topçular, Alibeyköy, Rami, Otakçılar, İslambey, Fahri Korutürk ve Arifpaşa'da 2 bin 731 bağımsız birimi kapsayan dönüşüm odaklı çalışma gerçekleştirildi.

İlçede 6 bin 500 konut ve 44 siteyi ilgilendiren saçak parsellerin dönüşümü için plan tadilatı hazırlandı. Bu kapsamda 5 sitenin yıkımı tamamlanıp yapıma başlandı.

Riskli yapı kapsamındaki 451 bina yıkılırken 13 binanın dava süreci sürüyor.

İlçe genelinde 10 bin yapının kentsel dönüşümünün önündeki engel kaldırıldı. Bu kapsamda 4 yılda 1900 dairelik yerde kentsel dönüşüm başladı.