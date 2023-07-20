Eyüpsultan'da Asit Atılan Kediler Tedavi Altına Alındı

EYÜPSULTAN'da üzerlerine asit dökülerek yaralanan 16 Kedi, İBB Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Kediler hakkında bilgi veren Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Başhekim Yardımcısı Dilara Berk Toplamda 16 kedi birimimize bakım için gelmiş oldu. Ama ne yazık ki iki tanesini kaybettik. Üç tanesinin de Cuma günü operasyonu düşünülüyor. Üç tanesinin operasyonu olacağı için, operasyonun da her zaman bir risk teşkil edeceği için, durumları daha ağır şekilde seyrediyor dedi.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kedilerin üzerinde yanıklar ve sarı lekeler gören mahalle sakinleri, durumu İBB ekiplerine bildirdi. Yaralı kediler İBB Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K.'nin gözaltına alınıp, Eyüpsultan Polis Merkezine götürüldüğü belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüğü de vurgulandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YARALI 14 KEDİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı 16 kedi İBB Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Kedilerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kedinin ise tedavisi sürüyor. Kedilerden 3'ünün ameliyat edilmesi planlanıyor.

ÜÇÜNÜN DURUMU DAHA AĞIR ŞEKİLDE SEYREDİYOR

Kediler hakkında bilgi veren İBB Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Başhekim Yardımcısı Dilara Berk, 12 Temmuz'da 7 tane kedi birimimize geldi. İki tanesinin durumu ağır bir şekildeydi. Ne yazık ki iki tanesini kaybettik. Bir tanesinin operasyon olması için kendine gelmesi biraz daha toparlanmasını bekleniyor. Yarın için operasyon düşünülüyor. Daha sonrasında 18 Temmuz'da yapılan çalışmada 8 adet kedi alındı. Bu kedilerden de iki tanesinin operasyon olması düşünülüyor. Yarın onların da operasyonu gerçekleşecek. Daha sonrasında gönüllü biri kapıya bir tane daha kedi getirdi. Gerekli ekipman mahalledeki vatandaşlara bırakılmıştı. Sağ olsunlar gönüllü insanlar da bir tane daha yaralı hayvanı bulup tedavi için birimize getirdiler. Toplamda 16 kedi birimimizde bakım için gelmiş oldu. Ama ne yazık ki iki tanesini kaybettik. Üç tanesinin de Cuma günü operasyonu düşünülüyor. Üç tanesinin operasyonu olacağı için operasyonun da her zaman bir risk teşkil edeceği için, durumları daha ağır şekilde seyrediyor. Yani yaklaşık olarak bir ay gibi bir öngörüde bulunabilirim derilerinin daha normal bir hale gelmesi için. Ama mesela burnuna bu kimyasal madde denk gelen canlı için daha uzun bir süreç alacak. Kulağına gelende de daha uzun bir süreç alacak. Yani hangi hayvanın neresine geldiyse orasındaki dokunun bütünlüğü ne kadar zamanda toparlarsak aslında tam net bir sayı söylemek doğru olmaz ama lezyonun büyüklüğü kapanıncaya kadar sürecek demek doğru olur dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması talimatı verdi. Sizce sokak köpekleri toplatılmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) July 20, 2023