Eylü Sözer 9 Yaşında Hayatını Kaybetti
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, nefes borusuna kaçan kek nedeniyle hastaneye kaldırılan 3. sınıf öğrencisi Eylü Sözer, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, nefes borusuna yediği kek kaçan 3'üncü sınıf öğrencisi Eylül Sözer (9), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Avanos ilçesi Kalaba beldesinde Yunus Emre İlkokulu'nda meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Eylül Sözer'in, öğle arasında yediği kek, nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden öğretmenleri tarafından Sözer'e Heimlich manevrası yapıldı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Sözer, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sözer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eylül Sözer, bugün Kalaba beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
