Expo 2016 Antalya'da İlk Nikah Töreni Yapıldı

EXPO 2016 Antalya'nın kurulduğu alan 6 ay süren fuar faaliyetleri sonrası 2 Hollywood filmine sahne oldu, bazı kongre ve galalara da ev sahipliği yaptı. Ziyarete açık fuar alanının sembolü 114 metre yüksekliğindeki kulede ilk kez nikah yapıldı, Sinem Seren ile Veli Çakır, Antalya manzarası eşliğinde hayatlarını birleştirdi.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da 23 Nisan 2016'da başlayan, 'Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya' felsefesi ve 'Çiçek ve Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen Expo 2016 Antalya, 6 ay sürdü. Tarih, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve yeşil şehirler organizasyonun alt temaları kullanılan organizasyona resmi 52, resmi olmayan 3 ülke katıldı. Expo 2016, aktif olduğu 6 aylık süre boyunca çeşitli organizasyon ve yerli yabancı konserlere ev sahipliği yaptı. Aksu ilçesinde 1,6 milyar liraya yapılan, 1121 dekarlık alanda Expo kulesi, çocuk bilim ve teknoloji merkezi, kongre binası tarım ve biyoçeşitlilik müzesi, Expo gölü, Türkiye biyoçeşitliliği tema parkuru, çocuk adası, kır bahçeleri, mozaikültür bitki heykelleri alanı, Expo serası, büyük amfitiyatro ve küçük amfitiyatro yer alıyor.

EXPO KULESİ İLGİ ODAĞI

Expo'nun sembolü kule, ziyarete açık alandaki en dikkat çekici yapı olarak ilgi gördü. 114 metre yüksekliğinde, 18 katlı asansörle çıkılabilen Expo Kulesi, Antalya manzarasına sahip seyir terasıyla ziyaretçilerin beğenisi topladı. Expo organizasyonu sonrası alanda bazı dönemler Altın Portakal Film Festivali'nin galası, kongre gibi bazı etkinlikler gerçekleştirildi.

HOLLYWOOD FİLMLERİ ÇEKİLDİ

Expo alanında Jason Statham'ın başrolünde oynadığı, Guy Ritchie'nin yönettiği 'Servet Operasyonu' filminin büyük bölümünün çekimleri yapıldı. Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie, başrollerini Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in paylaştığı 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimlerinin bir bölümünü Expo alanında gerçekleştirdi.Tarım ve Orman Bakanlığı idaresindeki Expo alanı, düğün ve nikah törenlerine ev sahipliği yaptı. Bakanlık tarafından bir bölümündeki alanın kiralandığı işletme tarafından kır ve salon düğünleri gerçekleştirildi. Sinem Seren ile Veli Çakır çifti, nikah töreni için Expo Kulesi'ni tercih etti. Çiftin Expo Kulesi'ndeki nikahı davetlilerden ilgi gördü. Nikah heyecanını, Antalya manzarası eşliğinde 114 metre yüksekte yaşayan çift sonrasında eğlenceli vakit geçirdi. Expo Kulesi'ndeki ilk kez yapılan nikahta Veli ile Selen çifti, metrelerce yüksekte 'yeni hayata evet' dedikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Kule, sonraki süreçlerde nikah törenlerine ve özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.