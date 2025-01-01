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Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı

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Isparta'da sokakta yaşadığı düşünülen 65 yaşındaki Hamdi Vural'ın mal varlığı şaşırttı. Vural'ın aslında iki dairesi olduğu ve birinden kira geliri elde ettiği ortaya çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle evini çöp yığınlarıyla dolduran ve bu yüzden sokakta yaşadığı öğrenilen Vural'ın 3 kız babası olduğu, kızlarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sokakta yaşadığı düşünülerek yardım edilen 65 yaşındaki adamın aslında iki dairesi olduğu ve birinden kira geliri elde ettiği ortaya çıktı.

İKİ DAİRESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sosyal medyada "evsiz" olarak gündeme gelen Hamdi Vural'ın (65) hikâyesi duyanları hayrete düşürdü. Yalvaç Belediyesi'ne ait Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan Vural'ın aslında Kaşyukarı Mahallesi'nde iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.

BERBERE GÖTÜRÜLDÜ

Kültür Merkezi İş Hanı'nda kalan Vural'ı gören Kaşyukarı Mahallesi Muhtarı Aziz Altıparmak ve Yalvaç Belediyesi ekipleri, Vural'a önce yemek ikramında bulundu. Ardından belediye hamamında temizlenip berbere götürülen Vural, yeni kıyafetler giydirilerek ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi. Ancak gerçek durum, yapılan inceleme ile ortaya çıktı.

Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı

BELEDİYEDEN YARDIM İSTENDİ

Kaşyukarı Mahallesi'nde bir apartmanda zemin kat dairesi ve Boncuk Sokak'taki kira gelirli dairesi olan Vural'ın kendi evini çöp ev haline getirdiği belirlendi. Zemin kattaki dairenin kapısına kadar çöp yığan Vural'ın evinin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü. Bunun üzerine mahalle muhtarı Aziz Altıparmak, daha önce iki kez boşaltılan evin tekrar temizlenmesi için belediyeden yardım istedi.

13 KİŞİLİK EKİP TEMİZLİK YAPTI

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde sokak trafiğe kapatılarak başlatılan temizlik çalışmasında, Yalvaç Belediyesi bir kepçe, bir kamyon ve 13 kişilik ekiple hummalı bir temizlik yaptı. Çöp yığınlarının oluşturduğu yoğun kokudan etkilenerek maskelerle çalışmak zorunda kalan ekibe muhtar Altıparmak ayran ikram etti. Muhtar Altıparmak, Vural'ın psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düştüğünü belirterek, yetkililerden bu sorunun bir daha tekrar etmemesi için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti.

KIZLARI YURT DIŞINDA

3 kız babası olan Hamdi Vural'ın kızlarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHalit:

akıl büyük nimettir

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Milleti alkole alıştırıp gitti ! Bu milleti alkolik yapanlar utansın

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah akli elden bir aldimi, ondan sonra insan herseyi yapiyor... sadece bu kardesimiz icin demiyorum... Akli havada bir suru insan var dunyada...

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Haber YorumlarıErtan ipşir:

Şimdi bu adama dadanacak dolandırıcılar. Kötü oldu soyarlar bu adamı yazık

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Haber Yorumlarıcoskun oymak:

Evlatları utanıp ölüp yerin dibine girmesi gerekiyor Her neolurolsun sahip çıkacaksın babandır.

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Haber YorumlarıMehmet Kılıç:

iki dairemi şaşırttı

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Haber YorumlarıBerke Dagdeviren:

Baktığında iki dairesi yada hiçbirşeyi yok.

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