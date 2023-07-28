Evleri yıkılan aile çocukları ile sokakta kaldı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle evleri yıkılan 2 çocuklu aile yetkililerden yardım bekliyor.

Yaklaşık 2 ay önce Gürpınar Mahallesi İlhan Sartıaltun Caddesi'nde yağışa dayanamayan Arif Nadaslı'ya ait iki katlı evin duvarları büyük bir gürültüyle çöktü. 4 kişilik aile kendilerini dışarı atarak son anda kurtuldular.

O günden itibaren çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen Arif Nadaslı, "Evim yaklaşık 2 ay önce sazlık kısmından gelen yağmur suları nedeniyle büyük bir gürültü ile çöktü. O günden itibaren çalmadığım kapı bırakmadım ancak hala bir sonuç alamadım" dedi.

Eşi ve iki çocuğu ile sokakta kaldıklarını anlatan Nadaslı, "Evi yaptıracak gücüm olmadığı için bazen sokakta, bazen ailemde, bazen de büyük tehlike olmasına rağmen evde kalmak zorunda kaldık. Kime gittiysek bir yardım alamadık. Artık yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.

(SŞ-BÖ-BA-Y)