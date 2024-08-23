Evine yarasa giren genç itfaiyeyi aradı, ortaya çıkan görüntüler efsane
Ankara'da evine yarasa giren genç, paniğe kapılıp itfaiyeyi aradı. Eve gelen itfaiye ekibiyle gencin yarasayı yakalama çabaları ise görülmeye değerdi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Başkent Ankara'da sıcak havadan dolayı camı açık bırakan gencin evine yarasa girdi. Uzun uğraşları sonucu yarasayı evinden çıkaramayan genç, paniğe kapılıp çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. İşte ne olduysa bu andan sonra oldu. Eve gelen itfaiye ekibiyle gencin yarasayı yakalama çabaları ortaya ilginç görüntüler çıkardı.