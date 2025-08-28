Evindeki musluktan hareket eden cisim çıktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir vatandaşın evindeki musluktan çıkan hareketli ve gizemli cisim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MUSLUKTAN KURDA BENZEYEN CİSİM ÇIKTI

Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, musluktan akan suyun içinde, kurda benzeyen bu canlının yavaşça hareket ettiği görüldü. Görüntüler, kısa sürede yayılarak "Musluktan ne çıktı?" sorusunu gündeme taşıdı.

NE OLDUĞU ÇÖZÜLEMEDİ

Bu gizemli olay üzerine yetkililer ve uzmanlar da harekete geçti. Görüntüleri inceleyen yetkililer, cismin ne olabileceği hakkında henüz kesin bir açıklama yapmadı.