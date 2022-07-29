Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, karşısına çıkan yılanı görünce tir tir titredi - Haberler

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Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, karşısına çıkan yılanı görünce tir tir titredi

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, karşısına çıkan yılanı görünce tir tir titredi

Çin'de bir yılan uzmanı, ihbar üzerine eve gitti. Yılan uzmanı daha önce karşılaşmadığı tür nedeniyle büyük korku yaşadı. Bilim insanlarının devreye girmesi sayesinde bu yılanın daha önce tespit edilemeyen yeni bir tür olduğu belirlendi.

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Havaların ısınmasıyla birlikte dünya genelinde yılanların sayısında da artış yaşandı. Yılan uzmanları da kendilerine gelen ihbarlara yetişmekte zorlanıyor. Çin'de bir evden gelen ihbara giden yılan uzmanı ise hayatında karşılaşmadığı bir yılan türüyle karşılaşınca büyük korku yaşadı.

Yılan uzmanının korku yaşaması doğal olarak karşılandı çünkü uzmanın karşısındaki yılan, daha önce onun dahi görmediği bir yılandı. Üzerindeki desenleri daha önce hiçbir yılanda görülmeyen bu tür için Çinli bilim insanlarına haber verildi.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, karşısına çıkan yılanı görünce tir tir titredi

Çinli bilim insanı Dr. Shengchao Shi öncülüğündeki ekip, yılanı teslim alarak incelemeye koyuldu. Ekip yaptıkları ilk incelemeden itibaren çok ilginç sonuçlarla karşılaştı. Çünkü bu yılan türü, literatüre yeni giriyordu.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, karşısına çıkan yılanı görünce tir tir titredi

Bilim insanları, "Çukur engereği" ismi verilen bu yılanın özellikleriyle ilgili de bilgi verdi. İlk bilgilere göre ısırığı hafif olan yılan, zamanında tedavi olmazsa kişiyi felç bırakıyor. Hatta ölümüne dahi neden oluyor. Yılanın Türkiye'de yaşayıp yaşamadığı ise henüz bilinmiyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Kaan Korkmaz:

Çin de yakalandıysa kesin Türkiye dede vardır malum ülke Çin malı dolu :)))

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