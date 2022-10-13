Etiler'deki restoranın verdiği iş ilanı olay yarattı! Tıklayan anında geri kapatıyor

Etiler'deki bir restoranın verdiği vale ilanı, sosyal medyada olay yarattı. 2 vale arandığını belirten işletmenin talepleri ise ağızları açık bıraktı. Restoranın ilanında, "Mahalle aralarına araçları park ettiğimiz için diğer işletmelerle sorun yaşıyoruz. Bizim aradığımız gözü kara 2 vale. Sabıkası olması tercih sebebidir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da araç parkı sorunu giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Etiler'deki bir restoranın verdiği ilan ise İstanbul'daki park sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

İLANLARI TARTIŞMA YARATTI

Bir restoranın, çevresindeki diğer mekanların elemanlarıyla kavga ettirmek için eleman arayışına girmesi ve ilan vermesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"SABIKALI OLMASI TERCİH SEBEBİ"

Restoranın ilanında, "15:00-01.00 saatleri arasında çalışacak vale arıyoruz. Sokak aralarına park ettiğimiz için diğer mekan valeleriyle yer kapma kavgası yaşıyoruz. Bizim aradığımız gözü kara, kavga etmeye çekinmeyecek cesur 2 vale. Sabıkalı olması tercih sebebi" ifadelerine yer verildi.

İşte o ilan ve altına gelen yorumlar: