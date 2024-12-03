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Hırsızlık yapan kadının eteğinin altındaki mekanizma merak konusu

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Sosyal medyada bir markette hırsızlık yapan kadının görüntüleri viral oldu. Çaldığı ürünü eteğinin altına alan kadın, sonrasındaki rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Kadının büyük paketin ardından bu kadar rahat hareket edebilmesi ise "Nasıl bir mekanizma var o eteğin altında?" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sosyal medyada yayılan bir hırsızlık görüntüsünü görenler gözlerine inanamadı. Bir kadının ürün çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde koca bir paketi kadın bacak arasına aldı. Kadının paketi yerleştirdikten sonraki rahat tavırlarına ise sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Nasıl bir mekanizma var o eteğin altında?" yorumlarında bulundu.

Hırsızlık yapan kadının eteğinin altındaki mekanizma merak konusu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZor Hayat:

Zamanında çok hor kullanmış garaja dönmüş

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

vardır bir düzenek.....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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