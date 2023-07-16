Elazığ'da et yiyen olarak bilinen 'sarıkız örümceği' eve gitmeye çalışırken görüntülendi. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen sarıkız örümceği, zehirli ve 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor.

Etçil 'sarıkız' örümceği eve girmeye çalıştı

ELAZIĞ - Elazığ'da et yiyen olarak bilinen 'sarıkız örümceği' eve gitmeye çalışırken görüntülendi.

Elazığ'a bağlı Karteldere köyünde bir vatandaş penceresinin sinekliğinde sarıkız örümceği görüntüledi. Eve girmeye çalışan böcek, paniğe neden oldu. Ardından vatandaş böceği pencereden uzaklaştırdı.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği, et yiyen örümcek olarak biliniyor. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.