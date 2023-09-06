ESTP Başkanı Mustafa Güvenli'nin Kızının Düğünü

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı A. Mustafa Güvenli kızının mürüvvetini görmenin gurur ve mutluluğunu yaşadı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli'nin kızı Zeynep ile iş insanı Sefa Toktaş'ın oğlu Yusuf dünya evine girdiler. Güvenli ve Toktaş ailelerinde geçtiğimiz hafta sonu çocuklarının mürüvvetini görmenin sevinci yaşanırken eş-dost ve akrabaların yanı sıra siyaset, akademi, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından da çok sayıda isim bu önemli gününde aileleri yalnız bırakmayarak düğün merasiminde yer aldılar.

Ev sahipliğini Palandöken Sway Otel'lin yaptığı düğün törenine ; AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ve MÜSiAD İl Başkanı Abdulkerim Kavaz katıldı. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Zafer Tarıkdaroğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da tebrik mesajı gönderdiler. Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat kıyarken, nikah şahitliklerini AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı ile birlikte Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ve MÜSiAD İl Başkanı Abdulkerim Kavaz yaptılar.

Zeynep ve Yusuf Ömür Boyu Birlikteliğe "Evet" Dediler!

Nikah akdinde mutlulukları gözlerinden okunan Zeynep ve Yusuf çifti, davetliler huzurunda ömür boyu birlikteliğe "Evet" diyerek sonsuz mutluluğa imza attılar. Nikah sonrası tebrikleri kabul eden genç çift, bu en anlamlı ve özel anlarına şahitlik eden protokol büyüklerine teşekkür ederken birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.

Baba Güvenli Duygu Dolu Anlar Yaşadı!

Düğün töreninde konuklarla yakından ilgilenen Mustafa Güvenli ilk göz ağrısı kızı Zeynep'in nikahı kıyılırken sevinç ve hüznü aynı anda yaşadı. Baba Güvenli duygularını şu ifadelerle dile getirdi; 'Baba olmak hem çok güzel hem çok zor. Hele kız babası olmak daha farklı bir şey. Her anne ve babanın hayalidir çocuğunun "mürüvvettini" görmek. Hem onun "yuva kurduğunu" görmenin sevincini yaşar hem de biricik sevdiğinin artık kendi kollarından uçup gittiğini hisseder. Bende tamda şu an bu tarifi anlatılmaz duygular içerisindeyim. Yüce Rabbimiz cc. herkese böyle güzel günler görmeyi nasip etsin.

Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak düğünümüze iştirak edip bizleri onurlandıran şehrimizin kıymetli protokolü başta olmak üzere tüm konuklarımıza ailelerimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca gelemediği halde arayan, mesaj atan, çiçek ve çelenk gönderip hayırlı olsun dilekleriyle varlıklarını hissettiren herkese şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - ERZURUM