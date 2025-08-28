Dizi severlerin heyecanla beklediği gelişme sonunda netleşti. Eşref Rüya 2. sezon tarihi Kanal D tarafından duyuruldu. Başrollerinde güçlü oyuncuların yer aldığı Eşref Rüya, ilk sezonuyla hem reytinglerde hem sosyal medyada dikkat çekti. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair resmi açıklama ise nihayet geldi. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Eşref Rüya 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Eşref Rüya dizisinin ilk sezonu 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu. İlk bölümüyle dikkat çeken dizi, güçlü senaryosu ve karakter yapısıyla beğeni toplamıştı.

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.