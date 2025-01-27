Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Sosyal medyada dini konular hakkında konuşarak kendisini dinleyenleri bilgilendirmek isteyen bir şahıs, "Eşler beraber yıkanabilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla tartışmaların odağına oturdu.

"EŞLERİN BERABER DUŞ ALMASI SÜNNETTİR"

Söz konusu videoda, şahsın "Eşlerin beraber duş alması sünnettir arkadaşlar. Sevaptır sevap. Sağ tarafa yazılır" ifadelerini kullanması, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"ABARTMAYIN ARTIK"

Paylaşılan video, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Özellikle, şahsın dini konuları bu şekilde yorumlamasına karşı "Abartmayın artık" şeklinde yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar ise bu tür açıklamaların dinin ciddiyetine zarar verdiğini savundu.