Eskişehirli Hayırseverlerden Zihinsel Engelli Gençlere Asker Eğlencesi

Eskişehirli hayırseverler tarafından askerlik çağına gelen 2 zihinsel engelli genç için düzenlenen asker eğlencesinde renkli anlar yaşandı. Hayırseverler, Serebral Palsi, Otizm ve Hidrosefali hastalıklarına sahip olan çift yumurta ikizleri için asker düğünü organize etti. Anne Nermin Tosun duygusal anlar yaşarken, etkinliğe katılanlar engelli gençlerin mutluluğuna ortak oldu.

Eskişehirli hayırseverler tarafından askerlik çağına gelen 2 zihinsel engelli genç için düzenlenen asker eğlencesinde renkli anlar yaşandı.

Eskişehir'de yaşayan hayırsever vatandaşlar, Ayşegül Bozbaş öncülüğünde Yunus Tosun ve Emre Tosun isimli 2 zihinsel engelli kardeşi sevindirmek için bir araya geldi. Hayırseverler, Serebral Palsi, Otizm ve Hidrosefali hastalıklarına sahip olduğu belirtilen 1997 doğumlu çift yumurta ikizleri için asker düğünü organize etti. Anne Nermin Tosun duygu dolu anlar yaşarken, onlarca vatandaş engelli gençlerin eğlencesine ortak oldu. Müzik eşliğinde dakikalarca dans eden özel bireylerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, anlamlı organizasyon izleyenlerin takdirini topladı.

"O kadar duygular güzel duygular içerisindeyim ki anlatamam"

Anne Nermin Tosun, asker düğünü esnasında çok güzel duygular yaşadığını söyledi. Etkinliği organize eden Ayşegül Bozbaş'a teşekkürlerini ileten Tosun, "Çocuklarımın rahatsızlıklarından dolayı eğlence düzenledik. Ayşegül arkadaşıma çok teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. O kadar duygular güzel duygular içerisindeyim ki anlatamam. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım, tekrardan çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ne kadar güçlü durursak ve birbirimize destek olursak o kadar iyi olur"

Etkinliğin organize edilmesine destek olan hayırseverlerden birisi olan Aysel Alabucak, "2 engelli çocuğumuza asker eğlencesi yaptık. Annesi oğlanlarım askere gidemeyecek diyerek çok üzülüyordu. Düğün olamayacak diyordu. Gördüğünüz gibi şu anda eğleniyorlar. Bu yönden Ayşegül hanıma çok teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon oldu. 2 engelli çocuğa sahip olmak gerçekten de çok zor bir durum. Yerlerinde bile duramıyorlar ama ne kadar güçlü durursak ve birbirimize destek olursak o kadar iyi olur" şeklinde konuştu.

"Eğer bir nebze yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize"

Organizasyona katkı sağlayan vatandaşlardan olan Gülhan Gülben ise şöyle konuştu:

"Arkadaşımızın 'İlmek İlmek Bin Minik Yürek' adlı grubu ile yapmış olduğu etkinlikte buluştuk. Nermin arkadaşımızın 28 yaşına gelmiş 2 tane çocuğu var ama özel durumları sebebiyle askere gidemiyorlar. Biz de onlara bir etkinlik yapmayı düşündük, bu organizasyonu sağladık. Onlarla burada olmaktan çok mutluyuz. Eğer bir nebze yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize." - ESKİŞEHİR