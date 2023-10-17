Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a iade-i ziyarette bulundu.

Geride bıraktığımız ağustos ayında Rektör Erdal, Orgeneral Güneykaya'ya gerçekleştirdiği ziyarette yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunmuştu.

Anadolu Üniversitesinin hem ulusal hem de uluslararası anlamda deneyimli ve birikimli bir kurum olduğunu belirten Org. Güneykaya, Rektör Erdal'a misafirperverliği için teşekkür etti. Rektör Erdal ise gerçekleşen ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade ederek Org. Güneykaya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR