Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de kontrolünü kaybeden sürücü, park halindeki kamyona çarparak bir kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de kontrolünü kaybettiği otomobiliyle park halindeki kamyona çarpıp, yanındaki arkadaşı Feytullah Bora'nın (21) ölümüne, 3 arkadaşının da yaralanmasına neden olan Alihan Şevik, tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl ağustos ayında Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alihan Şevik'in kontrolünü yitirdiği 34 DH 2866 plakalı otomobil, park halindeki 26 TD 025 plakalı kamyona çarpıp, refüje çıktı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Şevik ile yanındaki arkadaşları Feytullah Bora, Tolgahan Sezer, Sare Karadut ve Gökçe Demirler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Feytullah Bora, kurtarılamadı. Taburcu olduktan sonra gözaltına alınan sürücü Alihan Şevik, çıkarıldığı mahkemece 'bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından sanık Alihan Şevik'i kaza sırasında 1.80 promil alkollü olduğunu belirtip, duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca 8 aydır tutuklu olan otomobil sürücüsü Alihan Şefik'in tahliyesine karar verdi.