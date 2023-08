Eskişehir'de 'Takım Elbiseli Terzi' kışa kadar takım elbise giymeyi bıraktı

Eskişehir'de, sürekli takım elbise giydiği için 'Takım Elbiseli Terzi' lakabıyla tanınan Halil İbrahim Özmen, hava sıcaklıklarındaki anormal artış sebebiyle kış ayına kadar takım elbise giymeyi bıraktı.

Eskişehir'de yaklaşık 50 yıldır terzilik yapan Halil İbrahim Özmen, dükkanına her gün takım elbise giyerek gitmesi prensibi ile geçtiğimiz aylarda basına yansımıştı. İşinin başındayken kendi diktiği takım elbiseleri giyen ve şık giyim tarzıyla dikkatleri çeken usta terzi, bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması sonrasında kendi takım elbisesini gardıroba kaldırdı. İş başındayken fazla bunalmaya başladığını söyleyen esnaf, bu havaların takım elbise giymeye uygun olmadığını ifade etti.

Eskişehir'de uzun yıllardır terzilik yapan İbrahim Özmen, bu sene havaların daha sıcak olduğunu belirtti. Bu sebeple takım elbise geleneğini kışın devam ettireceğini dile getiren Özmen, "Bu sene birazcık daha sıcak olduğu için takım elbise giymiyorum. Zaten her zaman takım elbise kullanmıyorum ama bu sene havalar fazla sıcak olunca elbisemizi mecburen gardıroba kaldırdık. Havalar nasıl olacak bilmiyorum. Hiç takım elbise giyilecek hava değil. Her şeyin bir yakışanı var, mevsimi var. Kış mevsiminde dükkanıma geldiğiniz beni her zaman takım elbiseyle görürsünüz" dedi - ESKİŞEHİR