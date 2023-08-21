Eskişehir'de Sıcaklık Düşse de Vatandaşlar Şemsiye Kullanmaya Devam Ediyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 'sıcaklık düşecek' bilgilendirmesi yaptığı Eskişehir'de güneşten korunmak isteyen vatandaşlar şemsiye kullanmaya devam ediyor. Yüksek hava sıcaklığına rağmen şemsiye kullanımı artarak devam ediyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 'sıcaklık düşecek' bilgilendirmesi yaptığı Eskişehir'de güneşten korunmak isteyen vatandaşlar şemsiye kullanmaya devam ediyor.

Eskişehir'de yüksek hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklık, yaklaşık 10 derece düşerek 30 derecelere kadar indi. Sıcaklığın düşmesine rağmen kavurucu havada güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyen vatandaşlar, dışarıda vakit geçirirken şemsiye kullandı. Bu yıl böyle manzaralarla sık sık karşılaşan Eskişehirliler, 'artık bu görüntüye alıştık, çok mantıklı hareket' dedi. - ESKİŞEHİR