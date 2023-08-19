Eskişehir'de Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Çıkarılan Ot Yangını Kepçe Operatörü Tarafından Söndürüldü

Eskişehir Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda çıkan ot yangını, çevreden geçen bir kepçe operatörü tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Eskişehir'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından çıkarıldığı iddia edilen ot yangını, çevreden geçen bir kepçe operatörü tarafından söndürüldü.

Eskişehir Ulusal Egemenlik Bulvarı, Baksan Sanayi Sitesi yakınında bulunan boş bir arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Öte yandan bulvar üzerinde seyir halinde bulunan bir kepçe operatörü, alevleri fark etmesi üzerine yangına müdahale etti. Kepçesiyle toprağı alevlerin üzerine atan operatör yangının yakındaki evlere ilerlemesine engel oldu.

Alevlere müdahale eden kepçe operatörü Erkan Şenkal, olayla ilgili şunları söyledi;

"İş makinesi kullanan bir vatandaşım, yangını fark ettim. Kimseye zarar gelmesin diye ve çevredeki dükkanlar hasar görmesin diye yangına müdahale ettim. Şükür kısa sürede söndürdüm."

Öte yandan, çevreden geçen bir vatandaş, yangının çıktığı yerden bir vatandaşın koşarak kaçtığını iddia etti. Çoğunluğu sunta üreten işletmelere sıçramayan yangın ucuz atlatıldı. - ESKİŞEHİR