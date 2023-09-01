Eskişehir'de çocukların ateşiyle çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de bir parkta çocuklar tarafından yakılan ateşin ağaca sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.

Parkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir parkta, çocuklar tarafından yakılan ateş sonucu çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Şarhöyük Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Çocuklar tarafından yakılan bir ateşin ağaca sıçramasıyla çıktığı iddia edilen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.