Eskişehir'de Çocuk Hakları Bahar Şenliği düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve ESMEK iş birliğiyle düzenlenen "Çocuk Hakları Bahar Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte çocuklar, uzman eğitmenlerden Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki maddeler hakkında bilgiler aldılar ve birbirinden renkli etkinliklere katıldılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve ESMEK iş birliğiyle düzenlenen "Çocuk Hakları Bahar Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hakları Birimi tarafından çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve ESMEK iş birliğiyle düzenlenen "Çocuk Hakları Bahar Şenliği" 71 Evler mahallesinde bulunan ESMEK Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şenlikte ESMEK 71 Evler Eğitim Merkezi'nde kurs gören 7-12 yaş çocuklar, yaklaşık 3 saat boyunca gönüllerince hem eğlendiler hem de öğrendiler. Uzman eğitmenlerden Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki maddeler hakkında bilgiler alan çocuklar; drama, dans ve birbirinden renkli yarışmalar ile mutlu bir gün geçirdiler.