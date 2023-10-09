Eskişehir Atatürk Lisesi 1975-1978 Mezunları Buluşması

Eskişehir Atatürk Lisesi pansiyonu 1975-1978 mezunları, 45'inci yıl buluşmasını gerçekleştirdi. Yatılı okul arkadaşları Türkiye'nin çeşitli illerinden eşleriyle birlikte Eskişehir'de bir araya geldi. Gezi programı kapsamında şehirdeki önemli noktalar ziyaret edildi. Katılımcılar Eskişehir'i çok özlediklerini ve organizasyondan memnun olduklarını dile getirdi.

Eskişehir Atatürk Lisesi pansiyonu 1975-1978 mezunları geleneksel 45'inci yıl buluşmasını gerçekleştirdi.

Yatılı okul arkadaşları Türkiye'nin çeşitli illerinden eşleriyle birlikte Eskişehir'de bir araya geldi. Atatürk lisesi ve pansiyonunu ziyaretle başlayan geziler, Hamamyolu, Adalar, Odunpazarı ve Sazova Parkı ziyaretleri ile devam etti. Katılımcılar Eskişehir'i çok özlediklerini ve organizasyondan çok memnun olduklarını, 1975'li yıllardan buyana Eskişehir'in çok güzelleştiğini şehri gezmekten büyük bir zevk aldıklarını dile getirdi.

Öğrencilere o yılların öğretmenleri Akif Dilmen, Hızır Çağlar, belletici öğretmen Ahmet Kahveci, Atatürk lise mezunu Prof Ramazan Köse, eşlik etti. Organizeyi yapan Mustafa Arslan, "Arkadaşlarımızı şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. İstanbul, Ankara, Kırşehir, Mersin, Bayburt, Erzurum, illerinden gelerek bizleri onurlandıran arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıl inşallah başka bir ilde toplanmayı düşünüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR