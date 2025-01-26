Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı

Bartın'da merkez ilçe mücavir alan sınırları içerisinde yer alan ve kayıtlı 661 seçmeni bulunan Eskihamidiye köyünde 3. kez referandum yapıldı.

'EVET' KARARI ÇIKTI

Köy statüsünden çıkarak, Kozcağız beldesine bağlı mahalle olabilmek amacıyla yapılan referandumda oy kullanan 466 kişiden 276'sı 'evet' oyu verirken, 190 kişi 'hayır' oyu kullandı.

İMZA KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Önceki yıllarda gerçekleşen iki referandumda hayır çıkan köydeki son referandum öncesinde imza kampanyası düzenlendi. 400 imza toplanarak gerçekleştirilen referandumda ilk kez evet oyu fazla çıktı.

ÖNCE BELEDİYE MECLİS KARARI ALINACAK

Doğal gaz, imar planları, altyapı gibi hizmetlere kavuşmak amacıyla Kozcağız Belediyesi'ne bağlanmak isteyen köy için bundan sonraki süreçte önce belediye meclis kararı alınacak. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olumlu görüşü ve valilik onayı ile Kozcağız Belediyesi'ne bağlanacak olan Eskihamidiye'nin statüsü de mahalle olarak değişecek.