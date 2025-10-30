Haberler

Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Güncelleme:
Eski tip ehliyetlere sahip sürücüler için yenileme süresi yarın sona eriyor. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Yenileme ücreti de 7 bin 438 liraya yükselecek.

  • Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için süre 31 Ekim 2025'te sona erecek.
  • 31 Ekim 2025'e kadar eski tip ehliyetler 15 liraya yenilenebilecek.
  • 1 Kasım 2025'ten itibaren B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 liraya yükselecek.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için süre yarın sona erecek.

31 Temmuz'da dolan yenileme süresi 31 Ekim 2025'e uzatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağını ve indirimli yenileme ücretinden yararlanılamayacağını açıklamıştı. Bakan Yerlikaya, sürenin kesinlikle uzatılmayacağını belirtmişti.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgeleri bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebilecek. 1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, eski tip sürücü belgesi şu 5 adımda yenilenebiliyor:

1- RANDEVU

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

2-GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- BAŞVURU YERİNE GİDİLMESİ

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

4- KİŞİSELLEŞTİRME SÜRECİ VE GEÇİCİ BELGE KULLANIMI

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- YENİ EHLİYETİN TESLİM ALINMASI

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.

