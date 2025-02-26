Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek

Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde bir sitenin kapısına asılan yazı tartışmaları da beraberinde getirdi. "Site yönetiminin aldığı karar gereği kiracılar otoparka araç park edemez" yazısı tartışmaları alevlendirdi. Hukukçular, otoparkın ortak alan olduğunu sadece kat malikinin otopark hakkından feragat etmesi durumunda kiracısına başlangıçta bildirirse kiracılarla ilgili böyle bir karar alınabileceğini söyledi.

Yeni yönetmeliklere göre inşa edilen binalarda her daireye bir otopark alanı tahsis edilebiliyor. Ancak eski yapılar ve apartmanlarda bu imkan bulunmadığı için komşular arasında otopark tartışmaları giderek artıyor. Özellikle eski apartmanlarda otopark alanı yetersiz olduğu için daire sahipleri öncelikli hak iddia ediyor ve kiracılar otopark kullanımında zorluk yaşayabiliyor. Bazı apartman ve site yönetimleri, kiracıların otopark hakkı olmadığını öne sürerek park alanlarını sınırlıyor.

KİRACIYA OTOPARK KISITLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir site yönetiminin apartman girişine yazdığı uyarı yazısı yine benzer bir tartışmaya neden oldu. Yazıya göre site yönetimi yeni bir karar almıştı ve buna göre bina içerisindeki otoparka sadece 'ev sahipleri' araçlarını park edebilirdi. Kiracıların bu alana araç park etmemesi özellikle belirtilmişti.

OTOPARKLAR ORTAK ALAN

TRT Haber'de yer alan habere göre; site yönetiminin yazdığı uyarının hukuki bir bağlayıcılığı olup olmadığına geleceğiz ama önce bu işin normalde nasıl olması gerektiği konusuna bakmamız gerekiyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, en basit haliyle temel bir hukuk çerçevesi çiziyor ve otoparkların aslında Yüksek Mahkeme ve bilimsel içtihatlar doğrultulusunda 'ortak alan' olarak nitelendiğinin altını çiziyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na işaret eden Prof. Dr. Aydos, tüm kat maliklerinin ortak alanlarda kullanım hakkına sahip olduğunun hükme bağlandığını anlatıyor.

"SİTE YÖNETİMİNİN ALDIĞI KARARIN HUKUKİ DAYANAĞI YOK"

Kiracı ve ev sahibi işin içine girince haliyle gözler 'kira sözleşmesine' çevriliyor. "Kira sözleşmesi ile kat maliki, kullanıma bağlı tüm yetkilerini devrettiği için kiracı da ortak alanı kullanma hakkını haiz olur." diyen Aydos' sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Haliyle otoparkı kiracıların kullanmaması gibi bir kararı, yönetim kurulunun alması hukuken mümkün değil. Ancak belki şöyle bir yol izlenebilir… Otoparkın nasıl kullanılacağına ilişkin olarak kat malikleri kurulu bir karar alabilir. Mesela, bazı kat maliklerinin otoparktan yararlanmayacağı, ilgili kat malikinin de rızası ile kararlaştırılabilir. O zaman da otoparkı kullanma hakkından feragat eden kat malikinin bu durumu kiracısına başlangıçta bildirmesi gerekir. Ki o zaman da kira bedeli buna göre ayarlanır."

Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
img

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
img

Yeni siyasi parti kuruluyor! Başında iş insanı olacak
img

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıVatansever:

Şu yönetim dedikleri aydat mafyasına artık hükümet lütfen bir dur desin. Kiram 20bin aydatım 15bin bu nedir ya

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat GALİP:

BİRİLERİ GİBİ İNSANLARI AYRIŞTIRMAYA DEVAM EDİN

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Kiracı aidat ödemiyor sanki

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

din, ahlak, ahiret, hesap günü anlayışı olmayınca, güçlü zayıfı her zaman ezer.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıugureroglu6060:

ne ev sahibiymişsiniz be kardeşim asgari ücretten fazla kira al dandik enine sonra kiracı Arba park etme yok çocuk koridorda gezme yok eve fazla misafir alma.kardeşim oldu olacak eve giriş saatini 20 yazın sabahta 7 olsun bitsin.keşke benim oturduğum sitede söyle bir yazı yazılsa bakın size ne yapıyorum ben. kirasını ödediğim mülkün sahibi benimdir o dairenin otoparkı da bana aittir nokta.terbiyesizlik yapmanın da alemi yok

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKucucek Dogalgaz:

kiracılar sizin......

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan gyurt:

"aidatımı ev sahibinden alsın" diye yanıt verirdim o zaman

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Uslu:

Tamamen saçmalık öyle iş mi olur sanane adam kiracı veya ev sahibi seni ne ilgilendirir sen kimsin, kendim ev sahibiyim daha önce kirada iken banada 1.katlar otoparka araba koyamaz dediler ben dinlemedim burası ortak kullanım alanı kimse karışamaz dedim,ülke iyice çiftliğe döndü herkes kafasına göre kural çıkarıyor kendi adaletini sağlıyor yazık ya şu coğrafya Avrupa ile yarışabilirdi sevgili anne babalar çocuklarınızı eğitin ileride en azından gelişelim

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Aidata otopark payı da eklenebilir. İş aidata bakar.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Akdağ:

Yahu oda biseymi bir devlet dusunun. Vatandasin temel hakki olan saglik hizmeti almak icin gittigi tum hastanelerde, en azi saatlik 70 tl ile baslayan otopark parasi. Halka arz edilen sahillere gitmek isteyen vatandaslara bir hafta sonu cocuklarimla gezeyim demek tabi yer bulabilirsen saatlik 100 tl. Yani balik bastan kokar iktidar muhalefet belediye osu busu farketmez siyasetin ana temeli vatandasin cebidir.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti

Şampiyonu şimdiden ilan etti
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt

Tamer Karadağlı'dan Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.