Tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat eden eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in cenazesi toprağa verildi.

Gökdeniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Büyükşehir Belediyesi zabıta tören ekiplerince tarihi Paşaca Camisine getirilerek önce helallik alındı.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gökdeniz'in cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Törene, Gökdeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Doğru Yol Partisinden 1989-1999 yıllarında iki dönem Balıkesir Belediye Başkanlığı görevini yürüten, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanlığı da yapmıştı.