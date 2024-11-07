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Eşi ile el ele yürüyen adama yapılan şaka gündem oldu

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Sosyal medyada viral olan bir video, izleyenlerin yüzünü güldürdü. Eşiyle yürüyen adamın arkasından gelen başka bir adam elini tuttu. Bir süre beraber yürüyen ikilinin o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir şaka gündem oldu. Viral olan videoda, lunaparkta eşi ile gezintiye çıkan bir adama yapılan şaka yer aldı.

Görüntülerde, eşi ile birlikte panayır gibi bir alanda el ele yürüyen adamın yanına yaklaşan başka bir adam, eşiyle birlikte yürüyüş yaptığını sanan adamın elini tutmaya başladı. Eşinin elini tuttuğunu sanan adam, bir süre bu şekilde yürüdükten sonra çevreden gelen kahkaha sesleri üzerine durumu fark etti.

Bir süredir eşi yerine başka bir adamın elini tuttuğunu fark eden adam neye uğradığını şaşırmasının ardından kahkayı patlattı. O anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Eşi ile el ele yürüyen adama yapılan şaka gündem oldu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

ahahaahhaaggaag ulan ne zamandır şu uygulamada gülmemiştim aradaa yapın hocam bunu yaaaa

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