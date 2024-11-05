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Esenyurt'a kayyum olarak atanan Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı

Esenyurt'a kayyum olarak atanan Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti İstanbul Valisi Davut Gül yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer'in yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.

Aksoy, göreve geldiği geçen haftadan bu yana ilk resmi ziyaretçisini ağırladı. Can Aksoy'u İstanbul Valisi Davut Gül ziyaret etti. Vali Gül'ün ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar ve yapılacak işler hakkında Aksoy'dan bilgi aldığı bildirildi.

BELEDİYE'NİN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞILDI

Ziyaret Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz ve Vali Yardımcımız Sayın Can Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Vali Gül; ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar ve yapılacak işler hakkında Belediye Başkan Vekilimiz Aksoy'dan bilgi aldı."

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Adanalı:

hah işte budur, Belediye şimdi emin ellerde

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