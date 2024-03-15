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Erzurumlu kadının videosuna Acun Ilıcalı da kayıtsız kalamadı

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Erzurum'da iftardan sonra yediklerini sindirmek için yürüyüşe çıkan Nurten isimli kadın, sokak röportajında samimi açıklamaları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Acun Ilıcalı da videoya kayıtsız kalamayarak kalp emojisi ile X hesabından paylaştı.

Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. İsminin Nurten olduğu belirtilen kadının, Erzurum şivesiyle yaptığı samimi açıklamalar izleyenleri gülümsetti.

ACUN DA KAYITSIZ KALAMADI

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren video her fırsatta Erzurumlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı'nın da gözünden kaçmadı. Ilıcalı, 3 kalp emojisiyle videoyu beğendi.

İşte Acun'un o paylaşımı;

Erzurumlu kadının videosuna Acun Ilıcalı da kayıtsız kalamadı

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Yaşam

Acun Ilıcalı Sosyal Medya Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

BirVarmışBirYokmuş:

Ülke aç aç.

15
16
yanıtYanıtla
nnnnn:

ülke aç gözlü aç gözlü.....

yanıt24
yanıt16
Tutankamon Hoca:

Çarlık dönemine denk geldi hayatımız Gogol,Dostoyevski kitaplarında yaşıyor gibiyiz

16
3
yanıtYanıtla
Hasan Polat:

Allah herkezin sofresina bin bereket versin

7
0
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