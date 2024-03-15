Erzurumlu kadının videosuna Acun Ilıcalı da kayıtsız kalamadı
Erzurum'da iftardan sonra yediklerini sindirmek için yürüyüşe çıkan Nurten isimli kadın, sokak röportajında samimi açıklamaları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Acun Ilıcalı da videoya kayıtsız kalamayarak kalp emojisi ile X hesabından paylaştı.
Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. İsminin Nurten olduğu belirtilen kadının, Erzurum şivesiyle yaptığı samimi açıklamalar izleyenleri gülümsetti.
ACUN DA KAYITSIZ KALAMADI
Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren video her fırsatta Erzurumlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı'nın da gözünden kaçmadı. Ilıcalı, 3 kalp emojisiyle videoyu beğendi.
İşte Acun'un o paylaşımı;