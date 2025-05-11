Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Erzurumlu Esnaf, Piranasıyla Doğum Gününü Kutladı

Erzurumlu Esnaf, Piranasıyla Doğum Gününü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamil Elmalı, iş yerinde beslediği Dadaş Pirana ile birlikte doğum günü kutlaması yaptı. 44 yaşına giren Elmalı ve 38 yaşındaki Dadaş, akvaryumda kutlama yaparak davetlilerle birlikte eğlendi.

ERZURUMLU esnaf Kamil Elmalı (44), iş yerinde beslediği Dadaş Pirana ile birlikte doğum gününü kutladı. Mum üfleyerek yaş pasta kestiği 'Dadaş Pirana'ya ödül olarak cağ kebabı ikram eden Elmalı, doğum günlerini birleştirerek kutlama yaptıklarını söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Mahallesi'nde iş yeri bulunan Kamil Elmalı, çocuk yaşta bir akvaryumcuda gördüğü dev pirana balığına 2020 yılında sahip oldu. 1987 yılında aldığı piranayı besleyen bir akvaryumcunun işini bırakması sebebiyle balığı satın alan Kamil Elmalı, iş yerine özel akvaryum yaptırdı. 4 kilogram ağırlığında 60 santimetre uzunluğundaki piranaya 'Dadaş' ismini veren Elmalı, balığı satın aldığı günü de onun doğum günü olarak belirledi. Yem, dana yüreği, ciğer, et, balıkla beslediği Dadaş Pirana'ın 38, kendisinin de 44 yaşına girmesi sebebiyle doğum günü kutlaması yaptı.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ile çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamada yaş pasta üzerindeki mumları üfleyen Elmalı, dev piranaya da cağ kebabı ikram etti. Davetlilerin bol bol fotoğraf çektiği etkinlikte çifte kutlama yaptıklarını söyleyen Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, "Değerli Kamil Elmalı kardeşimin doğaya ve canlılara olan tutkusunu çok iyi biliyorum. Fakat güzel bir tevafuk Kamil kardeşimin doğum günüyle dünyada tanınan Dadaş Pirana'nın doğum günü aynı. O yüzden biz dedik ki ikisini bir arada kutlayalım. Eş, dost, akrabaların da katıldığı bu mutlu günde bize eşlik ettiler. Ben ikisine de güzel, hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Çocuk yaşlarda akvaryumcuda görüp sevdiği Dadaş Pirana'yı sonraki yıllarda satın aldığını anlatan Kamil Elmalı, "Dadaş Pirana'yı büyütüp besliyoruz. Bugün de doğum günü vardı. Eş, dost, arkadaşlarımız geldi. Doğum günümüzü geçiriyoruz güzel bir gün. Erzurum'da bir nesil piranayı biliyor. Eskiden Dadaş sinemasının içinde akvaryumcuda duruyordu. Şimdi de burada bizim arkadaşımız. İnşallah burada durmaya devam edecek. Bugün benim de doğum günüm. Beraber birleştirdik. İkimizin doğum gününü kutladık. Ben 44, Dadaş Pirana 38 yaşına girdik" diye konuştu.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.