Erzurum-Palandöken yolunda kamyon devrildi

Taş yüklü kamyon şarampole devrildi

ERZURUM - Erzurum Palandöken yolunda meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan kamyon devrildi. Sürücü 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Tekman Palandöken yolunda meydana gelen trafik kazasında Taş ocağından Nene Hatun taş kırma şantiyesine taş getiren Mikail Elemiş yönetimindeki 25 AAC 043 plakalı kamyon virajı alamayarak şarampolde devrildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. 112 ekiplerinin yaralı Mikail Elemiş'e ilk müdahalesinin ardından arkadaşları ve yoldan geçen sürücülerin yardımıyla uçurumdan ambulansa taşındı.

Kazayla ilgili Jandarma ekiplerince soruşturma başlatılırken sürücüler güzergahta sık sık kazaların olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini söyledi.