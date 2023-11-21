Erzurum'da TCDD'ye ait depoda yangın çıktı

Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili Erzurum Valiliği tarafından inceleme başlatıldı.

Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki TCDD'ye ait tek katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Personelin ihbarı üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Ekipler, yangının deponun bitişiğindeki ambarda bulunan benzin varillerine ulaşmaması için çaba gösterdi.

Polis ekipleri de güvenlik şeridiyle önlem alarak deponun yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle deponun çatısı kullanılamaz hale geldi.

Erzurum Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait atölye ve depoların bulunduğu bölgede çıkan yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangının çıkış nedeniyle ilgili Erzurum Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."