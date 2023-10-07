Haberler ›› Yaşam ›› Erzurum'da seyir halindeki kamyon alev aldı

Erzurum'da seyir halindeki kamyon alev aldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonun yangını sürücü ve diğer sürücüler tarafından fark edildi ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın sonucunda kamyon ve taşıdığı eşyalar kullanılamaz hale geldi.