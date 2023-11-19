Haberler ›› Yaşam ›› Erzurum'da Refüje Çarparak Devrilen Araçta Bir Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

Erzurum'da Refüje Çarparak Devrilen Araçta Bir Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

Erzurum-Erzincan kara yolu Dadaşkent mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Kaza, aracın refüje çarpması sonucu meydana geldi. Yaralılar Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.